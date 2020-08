SPD vs. Sarrazin:  Letzter Akt eines langen Dramas

Sarrazin: „Es war kein offenes, ehrliches und faires Verfahren“

Im Jänner hatte die Landesschiedskommission der Berliner SPD dem Ansinnen des Bundesvorstands recht gegeben, den früheren Berliner Finanzsenator und Buchautor aus der Partei auszuschließen. Diese Entscheidung wurde nun von der Bundesschiedskommission bestätigt. Sarrazin will jedoch diese Entscheidung vor dem Berliner Landgericht anfechten. Das kündigte der 75-Jährige am Freitag in Berlin an. „Aus meiner Sicht stand die Entscheidung vor der mündlichen Verhandlung bereits fest“, sagte er. „Dies war kein offenes, ehrliches und faires Verfahren.“