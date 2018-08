Sarrazin prophezeit eine „feindliche Übernahme“

Am Donnerstag hat die „Krone“ Thilo Sarrazin zum Interview getroffen. Seine Hauptkritik richtet sich aber nicht nur gegen die Muslime, sondern an all jene, die dem autoritären, archaischen System des Islam nichts entgegensetzen. Denn der aktuell gelebte Islam, so die Conclusio von Sarrazin, sei mit der westlichen Welt und ihren Werten nicht kompatibel.