Wegen Coronaregeln: Raiders verzichten auf AFL

Nur zwei Teams bleiben übrig

Der AFBÖ stellte seinen Amateurteams eine Teilnahme an der Liga frei. Übrig blieben am Ende nach der Absage der Raiders nur zwei Teams: Rekordmeister Vikings und die Graz Giants werden sich den Meistertitel unter sich ausmachen. Das erste Spiel wird in Graz stattfinden, die beiden nächsten Spiele in Wien, dann wird wieder nach Graz gewechselt.