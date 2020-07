In der Krise erlebt Alm-Tourismus im Pongau Boom

„Die Menschen wollen raus aus den Städten, weg vom stressigen Alltag. Es zieht sie in die Berge“, erzählt Willi Huttegger, Steinmannbauer aus Hüttschlag. Bis Mitte August ist seine bewirtschaftete Alm in Hüttschlag voll ausgebucht. 15 Gäste bringt er gleichzeitig unter. „Wir bekommen oft kurzfristig Anfragen, ob was frei ist. Da muss ich dann absagen oder einen Alternativtermin im September vorschlagen“, so Huttegger. Bei den Gästen halten sich Einheimische und Touristen aus dem Ausland die Waage. „Wir haben viele Urlauber aus Österreich, aber auch Holländer und Deutsche.“ Eine Herausforderung für alle Betriebe sei die Personalplanung. „Da müssen wir flexibel bleiben“, betont der Hüttenwirt.