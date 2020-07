13-Jähriger vom Familienhund in den Kopf gebissen

Schwer verletzt worden ist ein 13-Jähriger aus Deutschland Dienstagabend auf einem Campingplatz in Döbriach in der Gemeinde Radenthein. Aus unbekannter Ursache wurde er vom familieneigenen und angeleinten Schäferhund am Kopf gebissen. Der Schüler wurde nach der Erstversorgung Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht.