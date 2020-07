Einer lässt Würfel fallen: Spiel bleibt Politikum

Vorwurf: Türkis-blauer Postenschacher

So geht es aus Chatverläufen hervor, die unter anderem das Substrat für Ermittlungen der Justiz und Fragen der Parlamentarier im Ausschuss bilden. Türkis-blaue Postenschacherei - so der Vorwurf. Alles zu sehen im Kontext mutmaßlicher Bestechlichkeit. Der damalige Miteigentümer der Casinos, Glücksspielriese Novomatic, soll an einem Gesetzeskauf beteiligt gewesen sein. Es ging um Casino-Lizenzen für Novomatic, die Personalie Sidlo soll „Part of the Game“ gewesen sein. Rothensteiner, Sidlo und andere (darunter Ex-Finanzminister Löger, Ex-Staatssekretär Fuchs sowie die Ex-FPÖ-Granden Strache und Gudenus, die auf Ibiza alles lostraten) werden als Beschuldigte geführt. Alle bestreiten die Vorwürfe.