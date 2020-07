Katharina Nehammer verlässt die Politik

Lange Karriere in der ÖVP

Nehammer kann auf eine lange Karriere in der Volkspartei zurückblicken. Vor ihrem Wechsel ins Verteidigungsressort arbeitete sie u.a. als Sprecherin für Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Innenressort und auch im Nationalratspräsidium. Mitte April - am Höhepunkt der Corona-Krise - postete Karl Nehammer ein Foto auf Instagram, wo ihm seine Frau die Haare geschnitten hatte.