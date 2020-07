Urlauber suchen die „Sonnenseite“ des Sees

„Ich denk mir nichts. Man ist ja eh meistens an seinem Platz und hält Abstand“, sagt Raimund Haunsperger. Der Halleiner hat beim Campingplatz „Primus“ in Gschwand seinen Wohnwagen aufgestellt. Er genießt seine freien Tage am Wolfgangsee in vollen Zügen - trotz der jüngsten Entwicklungen im benachbarten St. Wolfgang. „Im Waschhaus brauchen wir jetzt aber wieder Mundschutz.“