Obstraupe aus dem Traunviertel sagt Schmerz ade

„Anfragen aus den USA“

Die Verarbeitung von Äpfeln und Birnen, die für die Produktion von Most, Säften, Cider und Co. gesammelt werden, stehen im Blickpunkt des Unternehmens. „Wir sprechen kleinere Betriebe an, die genug von einer Ernte mit Kreuz- und Knieschmerzen haben und zugleich die Wertschöpfung steigern möchten“, sagt Brunmayr. Der Großteil der Kunden ist in Deutschland un Österreich daheim, dann folgen Schweiz, England, Belgien und Holland. „Wir haben sogar schon Anfragen aus den USA“, so der Organic-Tools-Geschäftsführer.