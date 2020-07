IGGÖ will nicht mit Doku-Stelle zusammenarbeiten

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) will mit der von der Regierung eingerichteten „Dokumentationsstelle Politischer Islam“ nun doch nicht zusammenarbeiten. IGGÖ-Präsident Ümit Vural bekräftigte am Donnerstag seine bereits am Mittwoch geäußerte Haltung, wonach eine Zusammenarbeit unter den gegebenen Umständen „unzumutbar“ sei. Er ortet gar einen „Überwachungsapparat“ für die muslimische Bevölkerung.