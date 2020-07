Verfassung, Rechtsstaat: Sobotka-Appell an Muslime

Dokumentationsstelle, Parallelgesellschaften, Antisemitismus-Studie

Eine „breite Diskussion“ über den Islam will Sobotka auch im Parlament vorantreiben, die „Dokumentationsstelle Politischer Islam“ begrüßt er. Nicht nur der Bildung von Parallelgesellschaften will der Nationalratspräsident entgegenwirken, auch judenfeindliche Tendenzen sieht er weiterhin aus der Richtung muslimischer Migranten kommen. Dazu werde das Parlament auch eine weitere Antisemitismus-Studie in Auftrag geben, kündigte Sobotka an.