Österreichs Golf-Stars schlagen in Minnesota ab

Das Österreicher-Trio Bernd Wiesberger, Matthias Schwab und Sepp Straka bestreitet ab Donnerstag auf der US-PGA-Tour die 3M Open in Blaine (Minnesota). Für den fix auf der US-Tour spielenden Straka ist es schon das siebente Turnier in Serie. Der Vielspieler hat in der wegen der Pandemie unterbrochenen Saison schon drei Top-Ten-Plätze erreicht. Die Europa-Tour startete am Mittwoch mit dem UK Swing.