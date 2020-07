Aufatmen bei Marquez: OP gelungen, Brünn wartet

Glück im Unglück

Und Marquez hatte Glück im Unglück. Sah es noch am Montag so aus, dass einer der Nerven beeinträchtigt ist, stellte sich am Dienstag bei der OP raus, dass dem nicht so ist. Und der Champion kann wieder lächeln: Er beginnt sofort mit der Rehabilitation, damit er in Brno wieder für Honda fahren kann.