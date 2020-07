Doppelpack-Jungbulle reißt sich mehrere Bänder

Doppelpack-Schütze Bukta traf in der ersten Halbzeit praktisch zur Vorentscheidung, die Homepage von Liefering schreibt, dass er die Mannschaft zum Sieg führte. Bis zur 62. Minute, da kam die Verletzung. Es war ein Foul von einem Grazer an ihm, er ist unglücklichauf der Schulter gelandet. Man sah an seinem schmerzverzerrten Gesicht sofort, dass er nicht mehr weitermachen kann. Der junge Ungar musste auf einer Trage vom Platz getragen werden.