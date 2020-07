Corona-Alarm im Flugzeug: „Bange Minuten für alle“

20 Jahre lang hat der Splashline-Gründer Maturareisen organisiert. Wegen Corona kam trotz des Erfolges das jähe Ende. Doch das Begutachten von Ferienlocations blieb dem Branchenprofi. Nun galt seine Umsichtigkeit ganz der Ehefrau und einer befreundeten Familie. Für Ende Juli waren ein paar Tage in Nizza gebucht. Als Vorsichtsmaßnahme flog Tunkel vorab in die französische Stadt, um „undercover“ im gebuchten Hotel die Einhaltung der Virus-Bestimmungen zu prüfen. Noch vor der Landung wurde es hektisch. „Wir haben einen positiven Corona-Fall an Bord“, war aus dem Cockpit zu hören.