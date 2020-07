60 neue Corona-Fälle: Flüchtlingsheim betroffen

Flüchtlinge in Quarantäne

Unter den 60 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Oberösterreich mit Stand Freitag hat sich auch ein Bewohner aus einem Quartier der Grundversorgung in Naarn (Bezirk Perg) befunden. Alle 30 Mitbewohner der Mühlviertler Flüchtlingsunterkunft befinden sich bereits in Quarantäne und wurden auch schon getestet, informierte der Krisenstab am Nachmittag.