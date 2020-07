Commerzialbank: NÖ-Gemeinde verliert Rücklagen!

Als wäre die aktuelle Krise nicht schon schlimm genug für die heimischen Gemeinden, reißt die Pleite der burgenländischen Commerzialbank nun auch ein Tiefes Loch in die Finanzen von Schwarzenbach. „Sämtliche Rücklagen der Gemeinde waren auf drei Sparbüchern bei dieser Bank deponiert“, sagt Bürgermeister Bernd Rehberger. Wie auch Privatkunden hat die Kommune derzeit keinen Zugriff auf das Ersparte – mehr noch: „Die Rücklagensicherung trifft auf öffentliche Gebietskörperschaften nicht zu“, so Rehberger in einem emotionalen Video, in dem er die Bevölkerung offen über das Problem informiert.