Das sind die besten Waffeleisen für den Sommer

Die Geschichte der Waffel geht ins Mittelalter zurück. Allerdings haben Waffeln damals nur aus Mehl und Wasser bestanden und wurden als Fastengebäck verzehrt. Die ersten Waffeln wurden wohl in den Rheingegenden Deutschlands und in den Niederlanden hergestellt und erinnerten eher an Oblaten. Mittlerweile sind Waffeln auf der ganzen Welt beliebt und dürfen auf keinem Frühstücksbuffet fehlen.