Strafrechtssektionschef Christian Pilnacek hat nach seiner Befragung am Mittwoch scharfe Kritik am Ibiza-U-Ausschuss geübt. Dieser sei ein „Jammertal“, in dem „sinnlose Fragen“ gestellt würden, „an Aufklärung ist man nicht interessiert“. Der entmachtete Sektionschef sieht sich als Opfer einer „Jagdgesellschaft“, Stephanie Krisper (NEOS) sei Teil davon. Ebenso zeigte er sich über SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer erzürnt: „Der Herr Krainer mampft Wurstsemmel während der Befragung.“