Asylwerber (23) als Drogendealer

Asyl erbat ein junger Afghane in Österreich - um sich ein besseres Leben aufbauen zu können, als er es in seiner Heimat hatte. Doch anstatt sich rechtschaffend zu verhalten, stieg der 23-Jährige ins Drogengeschäft ein. Rund ein halbes Jahr lang dealte der Flüchtling mit Drogen und gab auch größere Mengen Cannabis an Abnehmer weiter. Bis ihm Ermittler auf die Schliche kamen. Jetzt musste sich der Schutzsuchende vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten.