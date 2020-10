Mit Detoxkapseln kommen Sie schlank in den Herbst

„Wer im Urlaub nicht mindestens zwei Kilo zugelegt hat, der ist nicht richtig erholt“ - so lautet zumindest ein Sprichwort in Bezug auf die Gewichtszunahme nach den Ferien. Während man vor dem Sommer versucht hat, mit Sport und Salaten die Bikinifigur zu trimmen, genießt man im Urlaubsressort das Leben in vollen Zügen: Pasta, Wein, Faulenzen und Eiscreme stehen im Urlaub an der Tagesordung. Das macht jeder so und es ist auch vollkommen gerechtfertigt. Allerdings macht sich der Konsum danach auf der Waage bemerkbar: So nehmen einige Menschen leider während des Urlaubs mehr zu, als sie vorher abgenommen haben.