Heilsames und Würziges im „Kräuterpengel“-Garten

Melisse, Ringelblumen, Beifuß und vieles mehr: Seit mehr als 15 Jahren befasst sich Köchin Petra Miklautz (49) mit der Lehre der Kräuter. In ihrem Garten neben dem Gemeindeamt Köttmannsdorf gedeihen Wildkräuter und kultivierte Pflanzen. All das verarbeitet die Expertin in ihrer Kräuterküche.