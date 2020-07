Corona-Kampf: Kalifornien sperrt Indoor-Bereiche

Der riesige Schulbezirk Los Angeles kündigte zudem an, dass die Schüler wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in dem am 18. August beginnenden Schuljahr bis auf Weiteres nur online lernen können. „Die Gesundheit und Sicherheit aller in der Schulgemeinschaft ist nichts, wo wir Kompromisse eingehen können“, hieß es. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt Druck auf US-Staaten und Gemeinden ausgeübt, Schulen mit dem neuen Schuljahr wieder normal zu öffnen.