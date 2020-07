Trump drängt auf Schulöffnungen im Herbst

Außerdem sagte er, dass die Zahl der Todesfälle in den USA im Vergleich zum Höhepunkt der Krise deutlich abgenommen habe und fügte hinzu, dass die Covid-19-Sterblichkeitsrate in den USA, eine der „niedrigsten auf der Welt“ sei. Laut Daten der Johns-Hopkins-Universität ist diese Aussage unrichtig. Unter den 20 am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern, weisen 13 Staaten eine niedrigere Todesrate pro 100 bestätigter Corona-Infektionen aus.