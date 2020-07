Vor NBA-Turnier: Houston-Star Westbrook hat Corona

„Ich freue mich darauf, mich meinen Teamkollegen wieder anzuschließen, wenn ich entlastet bin“, schrieb Westbrook. In Florida will die nordamerikanische Profiliga ihre wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Saison vom 30. Juli an in einem geschlossenen System im Freizeitpark Disney World ohne Kontakt zur Außenwelt fortsetzen. Alle Beteiligten unterziehen sich dabei regelmäßigen Coronavirus-Tests.