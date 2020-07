Trainer-Paukenschlag: Russ wechselt zu Hartberg!

Trainer-Paukenschlag in der Steiermark: Kurt Russ wird seinen auslaufenden Vertrag in Kapfenberg nicht verlängern und beendet seine Tätigkeit bei den „Falken“! Der 55-Jährige wechselt von der 2. Liga in die Bundesliga und schließt sich zur kommenden Saison dem Trainerteam des TSV Hartberg an. Laut „Krone“-Informationen soll er Co-Trainer von Markus Schopp werden.