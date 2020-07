Anwalt: „Die Politik darf keine Anklage abdrehen!“

Sie haben sich seit Ihrem Vortrag auf der Richterwoche in Bad Gastein im Mai 1990 immer wieder für eine Halbierung des Weisungsrechtes ausgesprochen. Was meinen Sie nun konkret mit „Halbierung“?

Der Justizminister kann Weisung erteilen, ein Strafverfahren einzustellen oder einzuleiten. Die Halbierung des Weisungsrechtes heißt, dass er in Zukunft nur noch Weisung erteilen können soll, ein Strafverfahren einzuleiten, aber keine Weisung mehr, ein Verfahren einzustellen. Nur der unabhängige Richter soll entscheiden, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht! Nicht letztlich, wie so oft in der Vergangenheit, der durch die Politik bestellte Bundesminister für Justiz. Der erste Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Mag. Walter Geyer, hat vor Kurzem in einem Interview berichtet, dass es in Europa nur noch zwei Staaten gibt, in denen der Justizminister mithilfe des Weisungsrechtes entscheiden kann, dass jemand nicht angeklagt werden soll. Und das erweckt den Anschein parteipolitischer Einflussnahme auf die Justiz und erzeugt Misstrauen gegenüber der Justiz.