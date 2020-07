Kurz: „Ferien können zu trügerischer Falle werden“

„Wollen so viele Freiheiten wie möglich geben“

Die Gefahr sei noch nicht gebannt, es gelte weiterhin „aufzupassen“. „Wir wollen allen Menschen in Österreich so viele Freiheiten wie möglich geben. Das gelingt uns nur, wenn wir das Virus auch weiterhin ernst nehmen. Gerade jetzt haben viele Menschen nach den Monaten der Corona-Pandemie Sehnsucht nach Entspannung, Urlaub, Erholung und der Ferne. Daher bitte ich die Bevölkerung, immer und ganz besonders im Ausland achtsam zu bleiben“, so Kurz. Je niedriger die Infektionszahlen blieben, desto weniger Maßnahmen müssten gesetzt werden, betonte der Kanzler.