Schmuggel geschützter Arten ist Milliardengeschäft

55 US-Dollar pro Kilo Elfenbein

Tatsächlich beobachten Forscher, dass sich der Markt für Elfenbein und Nashorn-Hörner in den vergangenen Jahren - nach Verboten in den USA und in China - abzuflachen scheint. Rekordfunde an Elfenbein und Rhino-Hörnern 2019 wiesen eher auf einen Abverkauf als auf neue Wilderei hin. Wilderer in Kenia bekamen laut Bericht 2018 nur noch 55 US-Dollar pro Kilo Elfenbein - 148 US-Dollar waren es 2014 gewesen. Die Gesamtsummen bleiben dennoch schwindelerregend: Auf jährlich rund 400 Millionen US-Dollar Profit schätzen die Experten den Handel mit Elfenbein, rund 230 Millionen US-Dollar würden jährlich mit Nashörnern verdient.