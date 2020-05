Diese Wildtierarten werden besonders oft gehandelt

Jaguar

Seit den 1970er-Jahren hielt sich die Zahl gewilderter Jaguare auf demselben Niveau. Doch in den letzten Jahren werden immer mehr Jaguare gehandelt. Der Bestand der größten Raubkatze Südamerikas nimmt kontinuierlich ab. Das liegt zum einen an der fortschreitenden Zerstörung des Lebensraums in Süd- und Mittelamerika, zum anderen aber auch an der Wilderei. Jaguare werden vor allem für traditionelle Medizinprodukte und für exotischen Schmuck gehandelt.