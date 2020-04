Sechs neue Coronaviren in Fledermäusen entdeckt

Viren in drei Fledermaus-Arten identifiziert

Laut der im Fachmagazin PLOS One veröffentlichten Studie identifizierten die Forscher in drei Fledermausarten sechs neue Coronaviren: PREDICT-CoV-90 (gefunden in der Großen gelben Asiatischen Hausfledermaus), PREDICT-CoV-47 und PREDICT-CoV-82 (gefunden in der Faltlippen-Bulldoggfledermaus) sowie PREDICT-CoV-92, -93 und -96 (die man in einer Fledermaus-Gattung namens Horsfield-Rundblattnase fand).