„Märkte in Asien weiterhin Epidemie-Brutstätten!“

Das neuartige Coronavirus, das die ganze Welt derzeit in Geiselhaft genommen und zum Stillstand gezwungen hat, soll seinen Ausgang auf einem Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan genommen haben - dennoch erfreuen sich Märkte, auf denen ungekühltes Fleisch und daneben sogar lebende Tiere verkauft werden, in Asien noch immer an Beliebtheit. Tierschutzorganisationen und Promis wollen dem nun ein Ende setzen: Sie warnen, dass diese auch weiterhin eine Brutstätte für Infektionskrankheiten sein können.