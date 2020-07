So schützen Sie sich im Sommer vor Akku-Bränden

Dass Lithium-Ionen-Akkus, in unzähligen wiederaufladbaren elektrischen Geräten verbaut, ein nicht unbeträchtliches Risiko für Brände und Verletzungen darstellen, zeigt sich immer wieder. Zuletzt brach in einer Recycling-Anlage in Osttirol am Mittwoch ein Brand aus, vermutlich weil ein Handy-Akku explodierte. Gefährlich sind vor allem große Hitze und falsche mechanische Beanspruchung. Hier erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden.