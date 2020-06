Miliz: Ministerium vertröstet die Soldaten

Ressort verspricht gesetzliche Lösung

Obwohl der offene Brief direkt an Tanner ging, reagierte diese bislang nicht. Stattdessen rückte ihr Generalsekretär Dieter Kandlhofer aus, um zu sagen, was die Ministerin schon vor Wochen und zuletzt am „Tag der Miliz“ versprach - nämlich, dass an einer gesetzlichen Lösung gearbeitet werde. „Dass die Harmonisierung solch komplexer Gehaltsschemata nicht von jetzt auf gleich funktioniert, sollte hinlänglich nachvollziehbar sein.“