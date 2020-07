„Glee“-Star Naya Rivera nach Bootsausflug vermisst

Der Bub habe den Polizisten erklärt, seine Mutter sei ins Wasser gesprungen, aber nicht mehr aufgetaucht. An Bord sei eine Erwachsenen-Schwimmweste gefunden worden, berichtete ein Sprecher des Sheriff-Büros im Bezirk Ventura. Die Brieftasche und der Ausweis der 33-Jährigen seien ebenfalls im Boot gewesen. Das Boot habe Rivera wenige Stunden zuvor gemietet, um mit ihrem kleinen Sohn in dem See nordwestlich von Los Angeles schwimmen zu gehen.