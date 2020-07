Wien bekommt 2023 ein neues Luxushotel

Pläne für Hotelprojekte für das zwischen Stephansplatz und Stubentor gelegene Haus gab es in der Vergangenheit immer wieder, 2023 zieht nun wahrer Luxus in der Riemergasse ein. Die Stadt zeigt sich erfreut: „Die Entscheidung von Mandarin Oriental ist eine Auszeichnung für unsere Stadt und ein Signal des Vertrauens in den Wirtschafts- und Tourismusstandort Wien, das nicht hoch genug geschätzt werden kann - insbesondere in Zeiten, die gerade für die ansonsten so erfolgreiche Tourismusbranche besondere Herausforderungen bringen“, kommentierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Ankündigung der Hotelgruppe.