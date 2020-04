Corona: Wiens Tourismus ist im März eingebrochen

Massive Einbrüche am „Geisterflughafen“ Wien

Wichtig sei es auch, gute Fluganbindungen für die Zukunft sicherzustellen, da viele Besucher - unter ihnen etwa drei Viertel der Kongressteilnehmer - auf dem Luftweg anreisen würden, betonte er: „Ein enges Netz an Direktflügen ist die Voraussetzung für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort.“ Am „Geisterflughafen“ Wien waren die Passagierzahlen zuletzt um 98 Prozent zurückgegangen.