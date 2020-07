Deutscher erlitt auf Klettersteig Schwächeanfall

Ein 45-jähriger deutscher Staatsbürger stieg am Mittwoch gegen 10.50 Uhr alleine in den Klettersteig Türkenkopf in der Gemeinde Bad Eisenkappel ein. Nach etwa 100 Metern erlitt der Mann einen Schwächeanfall, woraufhin er selbständig weder weiter- noch zurückklettern konnte. Aus diesem Grund setzte der Deutsche gegen 11.15 Uhr einen telefonischen Hilferuf ab.