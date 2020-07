Von Auto geschnitten: Rad-Star Quintana verletzt

Seine Vorbereitung auf die Tour de France, die nach einer Verschiebung vom 29. August bis zum 20. September angesetzt ist, sollte dies nicht wesentlich beeinflussen. Quintana war dabei gewesen, in seinem Heimat-Department Boyaca, in dem sich der Unfall ereignete, zu trainieren. Den Rennbetrieb will der 30-Jährige nach der Corona-Pause bei einer kleinen Veranstaltung in Frankreich Anfang August wieder aufnehmen.