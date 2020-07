Retter starteten 13.000 Mal

Als Christophorus 16 vor 15 Jahren in Oberwart den Betrieb aufnahm, gab es auch kritische Stimmen, die meinten, man benötige den Helikopter nicht. Sie wurden rasch eines Besseren belehrt. Denn bereits im ersten Betriebsjahr wurden knapp 500 Einsätze geflogen, 2006 waren es schon 767. „Seither sind die Zahlen stetig gestiegen“, weiß Ralph Schüller von der Christophorus-Flugrettung. Seit 2017 werden jährlich sogar mehr als 1000 Einsätze geflogen. Auch während der Corona-Krise standen die fliegenden Retter im Dauereinsatz. Neben dem Burgenland erstreckt sich das Einsatzgebiet der gelben Engel aus Oberwart auch bis in die Steiermark. Und genau dorthin führte jetzt auch der 13.000. Einsatz. Pilot Klaus Pawlitza, Notarzt Wilhelm Urschl und Flugretter Reinhard Peinsipp wurden zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der A 2 bei Zöbern gerufen. Schüller: „Der am schwersten verletzte Patient wurde von unserem Team nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Graz geflogen.“