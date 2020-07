Uriger Heuriger kommt nach Steindorf

Ausg’steckt is! Der Kreuzwirt in Steindorf am Ossiacher See feiert am 10. Juli seine Neueröffnung. Johannes Planner macht aus dem Restaurant einen urigen Heurigen. Der Gasthof bietet ein perfektes Umfeld, sogar einen eigenen Weinkeller. Nicht nur Urlaubsgäste sollen sich künftig in dieser Weinstube wohlfühlen.