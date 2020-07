Stadt Wels ließ 89-Jährige nach 24 Jahren pfänden

„Menschlich nachvollziehbar“

Für Magistratsdirektor Peter Franzmayr scheint der Ärger, dass nach so langer Zeit noch eine Pfändung stattfindet, menschlich zwar nachvollziehbar - er sagt aber: „Wir halten uns dabei an die Gesetze. Eine Verjährung in derartigen Fällen tritt erst nach 30 Jahren in Kraft.“ Wer eine Verwaltungsübertretung begehe, müsse Strafe bezahlen: „Das ist ein Grundsatz, der ausnahmslos für jeden gilt.“