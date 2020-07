Ab in den Burgenland-Urlaub

„Die Initiative ist eine von vielen Maßnahmen, die der Tourismus benötigt“, so Hans Hallwirth vom Parkhotel am Seekanal in Rust. Seine ersten Bonusticket-Gäste empfängt er heute, Willkommensgeschenke inklusive. Laut Umfrage des Landes schlägt sich die Einführung des Rabatts bei den Buchungen nieder: „Die Zahl der Ankünfte steigt rapide.“