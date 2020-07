Protokoll belegt: Krisper gingen ALLE „am Oasch“

Die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper hat nicht - wie ursprünglich kolportiert - explizit in Richtung der ehemaligen Ibiza-U-Ausschuss-Verfahrensrichterin Ilse Huber „Die geht ma am Oasch“ gesagt, sondern: „Geh’n mir am Oasch, alle.“ Das Zitat wird in dieser Form in einem E-Mail-Verkehr zwischen den NEOS und den zuständigen Parlamentsstenografen bestätigt, der auch krone.at vorliegt. Krisper hatte stets betont, ihre Aussage nicht auf die Verfahrensrichterin bezogen zu haben, sondern auf die Gesamtsituation im U-Ausschuss. Huber war nach dem Sager zurückgetreten.