Citroën C4: Cool, elegant und wahlweise elektrisch

Für den Antrieb stehen Benzin- und Dieselmotoren mit Leistungswerten zwischen 100 PS und 155 PS zur Wahl. Zusätzlich gibt es einen 136 PS starken E-Antrieb, wie er aus anderen Konzernmodellen - vom Peugeot e-2008 bis zum Opel Corsa-e - bekannt ist. Er erlaubt einen Standardsprint in 9,7 Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Im Citroën soll der 50 kWh große Akku für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometer gut sein. Dank eines serienmäßigen Dreiphasen-Laders tankt der C4 an der Wallbox mit bis zu 11 kW, an 100-kW-Schnellladesäulen ist ein leerer Akku nach einer halben Stunde zu 80 Prozent voll.