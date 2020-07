Schüler (11) von Auto angefahren - Fahrerflucht

Ein elfjähriger Bub aus dem Bezirk Gmunden wollte am 30. Juni gegen 12 Uhr in Kirchham von der Schule mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Er musste dazu im Bereich des Straßenkilometer 6,139 der L1306 Vorchdorfer Landesstraße nach links in den Mühlenweg einbiegen. Im Zuge des Einbiegemanövers wurde er, als er bereits zum Linksabbiegen eingeordnet war, von einem hinter ihm kommenden Pkw (vermutlich weißer Audi A3) angefahren, sodass er nach vorne gestoßen wurde und zu Sturz kam.