Schneefelder: Ein Fehltritt kann tödlich sein!

„Ab einer Steilheit von knapp unter 30 Grad beginnt die Gefahr“, sagt Bergsportexperte Michael Larcher vom Österreichischen Alpenverein. „Wanderer unterschätzen leicht, wie rasch man in einem Schneefeld beschleunigt“, warnt der Experte. Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung, unterstreicht diese Warnung: „Ab einem Gefälle von rund 50 Grad rutscht man ähnlich schnell in die Tiefe, wie beim freien Fall in der Luft!“