Weltweit schon zehn Millionen Corona-Infektionen

Während das Corona-Virus in Europa zumindest als weitgehend eingedämmt gilt, breitet es sich weltweit weiter aus. Rund um den Globus sind mittlerweile rund zehn Millionen Fälle von SARS-CoV-2 gemeldet worden, wie die Johns-Hopkins-Universität in den USA am Sonntag meldete. Rund 500.000 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Besonders Indien, Brasilien und die USA verzeichnen weiter hohe Infektionsraten. Neue Fälle in Peking ließen indes Befürchtungen eines weitläufigen Wiederaufflammens des Virus in China aufkommen.