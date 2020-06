Lichtblicke im Förderdickicht

„Die Coronakrise ist die größte Herausforderung für die Europäische Union, seit ihrem Bestehen, erklärte EU-Ministerin Karoline Edtstadler nun bei ihrem Besuch in Gmünd. Besichtigt wurde dort die Baustelle des ersten grenzübergreifenden Gesundheitszentrums. Ein aus EU-Töpfen finanziertes Leuchtturmprojekt, dass nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Schon jetzt ist nach der krisenbedingten Grenzschließung die bilaterale Gesundheitsversorgung mit Tschechien im Landesklinikum Gmünd nun wieder gelebte Praxis. “Jährlich können wir hier auch bis zu 1600 tschechische Patienten behandeln„, weiß EU-Landesrat Martin Eichtinger. Vor allem sei es hier die unbürokratische Kosten-Abwicklung über die Sozialversicherungen der Patienten aus den jeweils anderen Ländern, die das Modell so attraktiv mache, heißt es. Möglich sei all das auch nur durch die EU. “Die aktuelle Krise hat uns daran erinnert, dass die Vorteile der Union wie die Reisefreiheit nicht selbstverständlich sind. Wir müssen daran arbeiten, uns diese Freiheiten zu bewahren.“, betonte Eichtiger.