Pkw-Lenkerin (22) fuhr in Betonwand: tot

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht auf Sonntag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee gekommen. Eine 22-jährige Lenkerin aus Pörtschach kam mit ihrem Pkw von der Kärntner Straße ab und prallte frontal gegen eine Betonwand einer Unterführung. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, ihre Beifahrerin (22) wurde schwer verletzt.